Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Böchingen - Hund gesucht

BöchingenBöchingen (ots)

Bereits am Montag gegen 17 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße 513 zwischen Böchingen und Walsheim. Ein 66 - jähriger Wohnmobilfahrer hatte einen Hund angefahren, welcher die Landstraße kreuzte. Der Hund rappelte sich im Anschluss auf und rannte in Richtung Böchingen davon. Da nicht geklärt ist, ob der Hund bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, hat sich der Wohnmobilfahrer am gestrigen Tag an die Polizei Landau gewandt. Ein Hundebesitzer konnte vor Ort nicht ausfindig gemacht werden, auch eine Absuche nach dem Tier durch den 66 - Jährigen blieb erfolglos. Der Hund war ca. 40 bis 50 cm groß und hatte ein schwarzes Fell. Außerdem trug er ein rotes Halsband. Weitere Angaben zu dem Hund konnte der Mitteiler nicht machen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 EUR.

Die Polizeiinspektion Landau sucht nun den Hund bzw. den Besitzer um eine tiermedizinische Versorgung zu gewährleisten. Hinweise werden telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Dennis Hook

Telefon: 06341-287-2002

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell