Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Brandstiftung

Saarburg (ots)

Am Sonntag, dem 16.08.2020, kurz nach 04:00 Uhr, kam es in Saarburg, Kahrener Straße, in Höhe des Einganges zur Seniorenresidenz St. Franziskus, zu einer versuchten Brandstiftung. Ein offenbar stark alkoholisierter junger Mann zündete dort seine Schuhe an, indem er sie nach dem Ausziehen am dortigen Gehweg in unmittelbarer Nähe eines dort geparkten Pkw unter Zuhilfenahme von trockenen Ästen einer benachbarten Hecke und eines abgerissenen Stofffetzens seiner Jeans mit einem Feuerzeug anzündete. Er wurde hierbei von einem Bewohner der Residenz beobachtet. Das mit einer Flammenhöhe von ca. 1 Meter lichterloh brennende Feuer konnte durch hinzugeeilte Pflegekräfte des Altenheims mittels eines Feuerlöschers abgelöscht werden, bevor es auf die abgestellten Pkws übergreifen konnte. Zu einer konkreten Gefährdung der Altenheimbewohner kam es dank des beherzten Eingreifens der Pflegekräfte nicht. Im Einsatz war zwecks Nachlöscharbeiten die Feuerwehr Saarburg mit ca. 10 Einsatzkräften. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach folgender Person:

- männlich - maximal 25 Jahre alt - sehr schlanke Statur - Körpergröße 1,70 - 1,75 m - bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke und hellblauer Jeans - die Kapuzenjacke war über den Kopf gezogen - ein kleiner Rucksack, o.ä., wurde mitgeführt

Bereits am vergangene Montag, gegen 21:30 Uhr, war es in unmittelbarer Nähe bereits zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw mit übereinstimmender Täterbeschreibung gekommen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang.

Zeugen, welche Hinweise zu Tat und / oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 bei der Polizei Saarburg zu melden.

