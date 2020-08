Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vandalismus am Sportplatz

Konz-Hamm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr, ist es auf dem Sportplatzgelände in Konz Hamm zu einer Sachbeschädigung und Verschmutzung gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter beschädigten hierbei mehrere Mülleimer und leerten die darin enthaltenen Müllsäcke auf dem Sportplatz aus. Zudem schütteten sie eine größere Menge weiße Farbe auf dem asphaltierten Wirtschaftsweg aus.

Glücklicherweise konnte die beiden Jugendlichen von einer am Vereinsheim installierten Überwachungskamera aufgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen in dieser Richtung dauern an.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Tel.: 06581-91550, zu melden.

