Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Radladerpalettengabel gestohlen - Schloss von Fatbike aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld - Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstagabend (16.09.) und Freitagmorgen (17.09.) in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinterer Steingraben" einzubrechen. Die Täter ließen aus noch ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und verursachten an der Eingangstür Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Radladerpalettengabel gestohlen

Haunetal - Von einer Baustelle zwischen Holzheim und Hilperhausen stahlen unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (16.09.) und Freitagmorgen (17.09.) eine Radladerpalettengabel im Wert von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schloss von Fatbike aufgebrochen

Bad Hersfeld - Ein 22-Jähriger aus Bad Hersfeld stellte am Freitagabend (17.09.), gegen 23.25 Uhr, sein Fahrrad in der Dudenstraße ab und sicherte dieses mit einem Schloss. Als er rund 15 Minuten später zu seinem Zweirad zurückkam, stellte er fest, dass das Fatbike im Wert von rund 330 Euro durch Unbekannte gestohlen worden war, indem sie das Schloss aufgebrochen hatten. Das schwarze Fahrrad hat rote Punkte auf den Felgen sowie eine rote Bremsführung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell