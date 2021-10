Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines Motorrollers

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Zeit von Mittwoch (20. Oktober 2021) um 14.00 Uhr bis Freitag (22. Oktober 2021) um 15.00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen grauen Motorroller der Marke Timberjack. Der Roller war verschlossen auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Meißnerstraße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

