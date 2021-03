Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung eines Wahlplaktes

Boppard (ots)

In der Nacht vom 27.03.2021 auf den 28.03.2021 wurden mehrere Wahlplakate für die Bürgermeisterwahl in der Simmerner Straße in 56154 Boppard abgerissen und beschädigt.

Die Polizei Boppard sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742 / 809 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell