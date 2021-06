Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein Autofahrer hat sich beim Zusammenstoß mit einem anderen Pkw am Dienstag, 22.06.2021, gegen 16:45 Uhr, in Ühlingen leicht verletzt. Ein 58 Jahre alter Mini-Fahrer bog von der Hauptstraße nach links in die Berghausstraße ab. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden VW eines 55-jährigen. Dieser verletzte sich leicht und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 6000 Euro.

