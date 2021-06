Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Nach Unfallflucht unter Drogen festgenommen

Freiburg (ots)

Eine Unfallflucht wurde der Polizei am Dienstag, 22.06.2021 gegen 18.30 Uhr in der Blasistraße gemeldet. Hier konnte ein Zeuge beobachten, wie ein grauer BMW ein am Straßenrand geparktes Auto, in Höhe des Lotto-Geschäftes, rammte und anschließend davonfuhr. Das Kennzeichen konnte abgelesen werden und so machten sich die Beamten auf die Suche. Auf der Kreisstraße zur K6352 in Richtung Hasel konnte der Flüchtige auf einem abschüssigen Gelände neben der Fahrbahn dann festgestellt werde. Auf dem Beifahrersitz saß ein 48 Jahre alter Mann, der den Beamten gegenüber immer wieder sehr aufbrausend und aggressiv wurde. Nach mehrfachen Beleidigungen wurde der 48-Jährige zwecks einer Blutentnahme vorläufig festgenommen, da der Verdacht bestand, dass dieser unter Alkohol oder Betäubungsmittel stand. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Im Zuge der Spurensicherung an der Unfallstelle konnten im unmittelbaren Nahbereich zwei weitere beschädigte Fahrzeuge, sowie eine beschädigte Verkehrsinsel festgestellt werden, für die vermutlich ebenfalls der 48-Jährige verantwortlich ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro.

md/tb

