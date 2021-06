Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 22.06.2021, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich auf der Lessingstraße in Höhe bzw. beim Abbiegen in die Goethestraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine Radfahrerin wurde hierdurch leicht verletzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang angeben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg unter 0761/882-3100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell