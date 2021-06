Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Bad Säckingen: B 34 nach Verkehrsunfall gesperrt - mehrere Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz" - drei Verletzte

Ein 42 Jahre alter Skoda-Fahrer war in Fahrtrichtung Schwörstadt am Ortsausgang aus bislang unbekannter Ursache nach links gekommen. Der Skoda mitsamt Anhänger stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Danach kam es noch zur Kollision zwischen dem Skoda und einem hinter dem VW fahrenden Renault. Im VW verletzte sich die 61 Jahre alte Fahrerin. Sie kam ins Krankenhaus nach Lörrach. Der 63-jährige Renault-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte nach seiner ambulanten Versorgung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Skoda-Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Über seinen Gesundheitszustand liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt rund 30000 Euro. Nach dem Start des Rettungshubschraubers konnte der Verkehr die Unfallstelle einspurig passieren. Die Fahrbahn war gegen 12:40 Uhr wieder frei.

Erstmeldung:

Am Dienstag, 22.06.2021, gegen 09:40 Uhr, kollidierten auf der B 34 am westlichen Ortseingang von Bad Säckingen drei Fahrzeuge. Es wurden mehrere Personen verletzt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz wie auch ein Rettungshubschrauber. Die Bundesstraße ist derzeit komplett gesperrt. Es wird örtlich umgeleitet. Es ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Ortskundige werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet.

