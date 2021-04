Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Autofahrer bringt Kleinkraftroller zu Fall

Mit leichten Verletzungen kam am Mittwoch ein 15-Jähriger nach einem Unfall in Giengen ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der 15-Jährige fuhr mit seinem Peugeot Roller gegen 18.45 in der Hauptstraße. Er wollte nach links in die Staufener Straße abbiegen. Dadurch stockte der Verkehr ein wenig hinter dem Rollerfahrer. Einem 54-jährigen Nissan Fahrer ging das wohl nicht schnell genug. Er fuhr an einem hinter dem Roller wartenden Auto vorbei und wollte ebenfalls in die Staufener abbiegen. Im selben Moment bog der 15-Jährige vorschriftsmäßig ab. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Jugendliche stürzte auf die Straße. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

+++++++ 0612844

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

