Einsatzkräfte rückten am Mittwoch in Ehingen zu einem Feuer aus.

Kurz vor 23 Uhr entdeckte ein Zeuge in der Biberacher Straße den Brand. In einer Firma war an einem Förderband ein Schwelbrand ausgebrochen. Hackschnitzel hatten sich entzündet. Die Feuerwehr hatte den Schwelbrand schnell gelöscht. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

