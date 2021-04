Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Burgrieden - Ortsschild umgesetzt

Die vergangenen Tage versetzten Unbekannte ein Ortsschild in Burgrieden.

Ulm (ots)

Zwischen Freitag und Dienstag waren die Unbekannten in Rot zugange. Sie versetzten das Ortsschild in der Burgrieder Straße um knapp 100 Meter ortsauswärts. Am neuen Standort betonierten sie das Verkehrszeichen fachgerecht ein. Den offiziellen Standort betonierten sie zu. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Veränderung nicht von kommunaler Seite aus erfolgte. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können.

+++++++ 0605694

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell