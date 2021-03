Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Auto im Graben

Von der Sonne geblendet kam am Dienstag eine Frau bei Giengen vom Weg ab.

Ulm (ots)

Kurz nach 19 Uhr war die 71-Jährige mit ihrem Renault in der Steinwiesenstraße unterwegs. Hier habe sie die Sonne geblendet, berichtete die Frau später der Polizei. Deshalb sei sie mit dem Wagen nach links gekommen. Dort rutschte der Kleinwagen in den Graben und blieb im Wasser liegen. Die Seniorin überstand den Unfall unverletzt. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass das Auto nicht weiter abrutschte und die 71-Jährige aus dem Fahrzeug kam. Am Auto entstand nur geringer Schaden, berichtet die Polizei. Sie warnt: Wenn die Sonne tief steht, sieht dies zwar schön aus, spricht allerdings auch für ein höheres Unfallrisiko. Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge oder Ampeln werden nicht mehr oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Fahren Sie vorsichtiger und vorausschauend. Fahren sie langsamer und halten Sie Abstand. Halten Sie Ihre Windscheibe sauber, um die Sicht bei Gegenlicht nicht noch mehr einzuschränken. Kontrollieren Sie die Wischblätter, falls die Scheibe unerwartet stark verschmutzt wird. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie ebenfalls blenden könnte.

