Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1608) Schadensträchtiger Brand in der Fürther Südstadt

FürthFürth (ots)

In den Mittwochmorgenstunden (04.11.2020) brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand in der Fürther Südstadt aus. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Gegen 06:30 Uhr meldeten mehrere Anwohner ein Feuer im Dachstuhl eines Gebäudes in der Simonstraße. An der Einsatzstelle angekommen, stellten die Einsatzkräfte einen Vollbrand im betroffenen Dachgeschoss fest. Während die Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen begann, mussten etwa drei Dutzend Bewohner des Hauses das Gebäude verlassen. Die Personen wurden im Anschluss in einem von der infra Fürth bereitgestellten Omnibus vom Rettungsdienst betreut.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen musste die Feuerwehr Teile des Dachgeschosses mit Hilfe eines Krans abräumen. Zudem wurde ein Statiker beauftragt, der überprüft, ob das Gebäude weiterhin bewohnbar ist. Am Gebäude selbst ist ein hoher Sachschaden entstanden, der sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich befinden dürfte. Der Polizei sind nach derzeitigem Stand keine verletzten Personen bekannt. Bislang konnten jedoch noch nicht alle im Gebäude gemeldeten Personen erreicht werden.

Die Karolinenstraße und die Simonstraße mussten durch Kräfte der Polizeiinspektion Fürth für den Verkehr gesperrt werden. Die Sperrung wird sich vermutlich noch bis in die Abendstunden hinein hinziehen.

Was den Brand ausgelöst hat, ist indes noch unklar. Das Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat bereits die ersten Ermittlungen zur Klärung der Brandursache vor Ort aufgenommen.

Marc Siegl/n

