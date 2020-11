Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1607) Fußgänger bei Verkehrsunfall mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

NürnbergNürnberg (ots)

Am Montagmorgen (02.11.2020) wurde ein Fußgänger im Nürnberger Norden von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief der 64-jährige Fußgänger gegen 08:30 Uhr auf dem Gehweg in der Cuxhavener Straße in Richtung des Schnepfenreuther Weges. Anschließend überquerte er die Erlanger Straße an der dortigen Fußgängerfurt. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Straßenbahnfahrer mit seinem Fahrzeug in stadtauswärtige Richtung. Aus bislang unbekannter Ursache erfasste die Straßenbahn den Fußgänger im Kreuzungsbereich. Der 64-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren.

Die Verkehrspolizei Nürnberg war mit der Unfallaufnahme betraut. Zur Klärung der noch unbekannten Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen selbst und insbesondere zur Ampelschaltung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911/65830 zu melden.

Wolfgang Prehl/n

