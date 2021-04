Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Schwere Verletzungen erlitt ein Radler am Mittwoch in Dietenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr der 59-Jährige in der Illertisser Straße. Er bog nach links in die Gießenstraße. Ein 48-Jähriger kam mit seinem Rennrad entgegen. Dieser versuchte noch auszuweichen. Dennoch kam stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der 48-Jährige stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro.

+++++++ 0612001

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell