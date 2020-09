Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Auffahrunfall (23.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro ist es am Mittwoch gegen 11 Uhr an der Auffahrt "Schwenningen Ost" an der B 27 gekommen. Ein 28-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer wollte nach rechts in Richtung Bad Dürrheim abbiegen, als er zu spät bemerkte, dass eine ihm vorausfahrende 33-Jährige den Motor ihres Renaults abwürgte und stehen blieb. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte nicht vermieden werden. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

