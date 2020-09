Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte stehlen Leergut (23.09.2020)

Vöhrenbach (ots)

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr haben unbekannte Täter bei einem Discounter in der Luisenstraße mehrere Leergutkisten im Wert von ungefähr 35 Euro entwendet. Ein Zeuge konnte die Personengruppe beobachten und verscheuchen, jedoch nicht von dem Diebstahl abhalten. Die Unbekannten flüchteten vermutlich mit einem silbernen VW Golf und zu Fuß. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier in Sankt Georgen, Tel. 07724 9495-000, zu informieren.

