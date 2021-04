Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Container aufgeflext

Werkezeuge erbeuteten Diebe die vergangenen Tage in Ulm.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte den aufgeflexten Baucontainer am Mittwoch Vormittag in der Blaubeurer Straße. Diebe hatten die Sicherung aufgeflext. In dem Container fanden sie neben einem bestückten Werkzeugwagen auch einen Kompressor. Das machten sie zur Beute und flüchteten unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

