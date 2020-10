Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Reihenhaus ++ Kakenstorf - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Neu Wulmstorf (ots)

Einbruch in Reihenhaus

An der Kurt - Schumacher - Straße sind Diebe in der Zeit zwischen Dienstag (13.10.2020), 15:00 Uhr und Mittwoch, 12:30 Uhr in ein Reihenhaus eingebrochen. Die Täter begaben sich über die rückwärtigen Gärten zur Terrassentür und hebelten diese unter massiver Gewaltanwendung auf. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Hierbei erbeuteten sie Schmuck und eine Armbanduhr. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Kakenstorf - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Am Mittwochmorgen, gegen 7:20 Uhr, meldete ein Zeuge einen ausgebrannten Altpapiercontainer auf dem Pausenhof einer Schule an der Langen Straße. Die letzten Glutnester wurden durch den Zeugen abgelöscht.

Wann genau der Container in der Nacht in Brand gesetzt wurde, ist noch unklar. Durch das Feuer wurden auch mehrere Quadratmeter des Pflasterbelags beschädigt.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04182 404270 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

