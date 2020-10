Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hunde vertrieben Einbrecher ++ Marschacht - Auf Ölspur ins Schleudern geraten

Seevetal/Hittfeld (ots)

Hunde vertrieben Einbrecher

Am Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag (10.10.2020), 20 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, sind Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kirchstraße eingedrungen. Dazu hatten die Täter ein Kellerfenster aufgehebelt und sich einen Überblick über die Kellerräume verschafft. Vermutlich brachen sie ihr Vorhaben aber schnell wieder ab, nachdem die im Hause befindlichen Hunde anschlugen. Beute machten die Täter nach ersten Erkenntnissen nicht.

Marschacht - Auf Ölspur ins Schleudern geraten

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer am Sonntag (11.10.2020). Der 18-Jährige befuhr mit seiner Maschine gegen 17.50 Uhr die Auffahrt zur B 404, in Fahrtrichtung Geesthacht. Unmittelbar hinter dem Kurvenbereich der Auffahrt geriet der Mann auf eine Ölspur. Das Motorrad rutschte weg. Der Fahrer stürzte auf die Fahrbahn und überschlug sich, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell