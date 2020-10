Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung ++ Neu Wulmstorf - Einbruch in Garage ++ Brackel - Kupferfallrohre gestohlen ++ Dohren - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Buchholz (ots)

Zeugensuche nach gefährlicher Körperverletzung

Am Sonntagmorgen (11.10.2020), gegen 05:35 Uhr, meldete sich ein 29-jähriger Mann über den Polizeinotruf. Er gab an, soeben in der Parkstraße von drei jungen Männern geschlagen und getreten worden zu sein. Dabei habe er sich am Bein verletzt. Beamte fanden den Mann wenig später in der Parkstraße. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Wie der 29-Jährige weiter angab, hatte er die drei, ihm bis dahin unbekannten Männer kurz zuvor in der Fußgängerzone (Breite Straße) getroffen. Spontan habe man gegen 04:15 Uhr beschlossen, bei der Tankstelle an der Schützenstraße Bier zu kaufen, um dieses gemeinsam zu trinken. Als die Gruppe sich von dort mit einem Sechserträger Bier in Richtung Parkstraße begab, sei dem 29-Jährigen das Bier heruntergefallen. Der Mann habe dann einen neuen Sechserträger von der Tankstelle geholt, während die anderen drei in der Parkstraße auf ihn warten wollten. Dort hätten sich die drei hinter einem Gebüsch versteckt und ihn plötzlich gemeinsam mit Schlägen und Tritten angegriffen. Dabei kam es zu dem Sturz, bei dem sich der 29-Jährige das Sprunggelenk brach. Die Männer seien anschließend lachend davongelaufen. Die drei Männer seien zwischen 20 und 25 Jahren alt, einer der Unbekannten soll den Vornamen "Leon" haben.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Derzeit werten die Beamten Videoaufnahmen aus Überwachungskameras aus. Zeugen, denen die Gruppe in der Zeit zwischen 04 und 06 Uhr aufgefallen ist, oder die Angaben zu den drei Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf - Einbruch in Garage

In der Zeit zwischen Sonntag (11.10.2020), 15:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr, kam es an einer Garage an der Straße Fliegenmoor zu einem Einbruchdiebstahl. Die Täter brachen das Vorhängeschloss der Garage auf und entwendeten anschließend Werkzeuge, Angelausrüstung sowie ein Radio. Der Gesamtschaden liegt bei rund 800 EUR.

Brackel - Kupferfallrohre gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen Freitagabend und Montagmorgen, haben Diebe mehrere Kupferfallrohre von den Gebäuden des Kindergartens und der Schule an der Schulstraße abmontiert und gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Salzhausen unter der Tel.-Nr. 04172 986610 entgegen.

Dohren - Zusammenstoß im Gegenverkehr

Ein 23-jähriger Mann hat am Montag (12.10.2020), gegen 17:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der L 141 verursacht. Der Mann kam im Kurvenbereich mit seinem 5er BMW auf der regennassen Straße in die Gegenfahrspur und prallte dort frontal gegen den VW Transporter eines 25-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10.000 EUR.

