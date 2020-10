Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, den 09.10.20, 12 Uhr bis Sonntag, den 11.10.20, 12 Uhr

Hollenstedt (ots)

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Unbekannte Täter drangen am Freitagabend über die Werkstatt in das Bauernhaus der Geschädigten in Wohlesbostel ein. Der angrenzende Wohnraum wird nicht betreten. Ob die Täter etwas erbeuten konnten, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 entgegen.

Buchholz - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, wurde ein Pkw/ Opel kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 37- Jährige Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) stand. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Buchholz - Fahren trotz Fahrverbots

Am Samstagmorgen fuhr der 51- Jährige mit einem Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, trotz eines bestehenden Fahrverbotes. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren trotz bestehenden Fahrverbotes eingeleitet.

Buchholz - Taschendiebe unterwegs

Im Buchholzer Innenstadtbereich kam es am Samstag in den Mittagsstunden zu diversen Taschendiebstählen. Unbekannte Täter entwendeten unbemerkt die Geldbörsen aus den Handtaschen der Geschädigten.

Buchholz - Ruhestörung

Am Freitagabend fühlten sich Anwohner durch die Geburtstagsfeier ihres Nachbarn in ihrer Ruhe gestört. Vor Ort wurden ca. 35 Personen im Garten angetroffen, die den Abstand von 1,5m einhielten. Auf die bestehenden Corona-Regeln wird hingewiesen und der Verursacher wird zur Ruhe ermahnt.

Meckelfeld - Sprengung eines Fahrkartenautomaten

Am 11.10.2020, gegen 04:50 Uhr, sprengten bisher unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Der Automat der Metronom Eisenbahngesellschaft ist schwer beschädigt. Der Bahnverkehr war nicht eingeschränkt. Eine Fahndung durch mehrere eingesetzte Funkstreifenwagen verlief negativ.

Meckelfeld - Sachbeschädigung an Pkw

Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde am Sonntag, um 00:10 Uhr, durch einen Zeugen festgestellt, wie er in Meckelfeld in der Heidesiedlung an mindestens einem Fahrzeug den Seitenspiegel abtrat. Der stark alkoholisierte Jugendliche flüchtete nach Ansprechen des Zeugen, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung durch diesen wieder festgenommen und der Polizei übergeben werden. Nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens wurde der Jugendliche seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Wenzendorf - Verfolgungsfahrt/Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Über Notruf wurde die Polizei am Samstag, um 22:47 Uhr, informiert, dass ein Kleinwagen in Höhe des Trelder Berg in Fahrtrichtung Rade mit starken Schlangenlinien fahre. Mehrere Funkstreifenwagen aus Tostedt, Buchholz und Neu Wulmstorf werden in die Fahndung einbezogen und treffen das Fahrzeug fahrend an. Der Fahrzeugführer reagiert nicht auf die Anhaltesignale und setzt seine Fahrt Rtg. Neu Wulmstorf fort. Es folgt eine halbstündige Verfolgungsfahrt, in der es mehrfach zu gefährlichen Situationen kommt. Der Pkw wird schließlich auf ein Firmengelände in Wenzendorf gelenkt. Hier kann dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt durch die Funkstreifenwagen versperrt werden. Der allein im Fahrzeug befindliche 34-jährige Buchholzer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (Kokain). Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Winsen (Luhe) - Randalierender Radfahrer

Am Freitagabend wurden Beamte der Polizei Winsen (Luhe) darüber informiert, dass ein Mann einen PKW in der Straße "Im Stock" beschädigt haben soll und mit einem Fahrrad flüchtig sei. Im Rahmen der Fahndung wurde die gesuchte Person an der Luhe angetroffen. Diese war alkoholisiert, reagierte aggressiv auf die eingesetzten Polizeibeamten und versuchte einen von diesen zu schlagen. Nach dem Einsatz von Pfefferspray wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Wulfsen - Unfallzeugen/-verursacher gesucht

Am Samstag um 10:45 Uhr kam es in der Straße "Am Bahnhof" in Wulfsen in Höhe des dortigen Futtermittelbetriebs "Storjohann" zu einem Auffahrunfall zweier PKW. In diesem Zusammenhang wird als mögliches unfallverursachendes Fahrzeug ein schwarzer Mercedes-Benz Vito mit Anhänger mit hohen Aufbauten gesucht. Dieser soll zuvor vom Gelände des Futtermittelbetriebs auf die Straße "Am Bahnhof" eingefahren sein. Zeugen werden gebeten sich an die sachbearbeitende Polizeistation Salzhausen unter Telefonnr. 04172-986610 zu wenden.

