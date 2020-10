POL-WL: Werkzeuge gestohlen ++ Rosengarten/Leversen - Leuchtreklame abmontiert ++ Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Harburg

Werkzeuge gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch (7.10.2020), in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 8:00 Uhr, mehrere Motorsensen und eine Motorsäge aus einer Scheune an der Emsener Dorfstraße gestohlen. Die Täter hebelten dazu das Vorhängeschloss an der Tür auf. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 EUR.

Vermutlich dieselben Täter waren in der gleichen Nacht auch noch einige Häuser weiter aktiv. Auf dem Gelände eines Handwerksbetriebes hebelten die Diebe die Tür einer Werkhalle auf und entwendeten anschließend mehrere Koffer mit Elektromaschinen. Hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt.

Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Emsen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Rosengarten/Leversen - Leuchtreklame abmontiert

Die Leuchtreklame vor einem Imbiss an der Hauptstraße ist in der Nacht zu Dienstag (6.10.2020) gestohlen worden. Die Täter kamen in der Zeit zwischen kurz vor Mitternacht und 10:00 Uhr auf das Grundstück und montierten die zehn beleuchteten Buchstaben "Rosengrill" von der Hausfassade ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag (6.10.2020), gegen 7:50 Uhr, kam es in der Straße Hittfelder Twiete zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 14-jähriger Schüler war mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs. Dabei kam ihm ein schwarzer SUV der Marke BMW entgegen. Der Wagen fuhr so nah an ihm vorbei, dass der Radfahrer stürzte. Der Jugendliche erlitt zum Glück nur ein paar leichte Schrammen, am Fahrrad entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den Jugendlichen und den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem beteiligten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei in Maschen zu melden.

