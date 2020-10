POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Winsen - Werkzeuge aus Transportern gestohlen ++ Buchholz - Nach Entlassung aus Polizeigewahrsam erneut randaliert ++ u. w. M.

Polizeiinspektion Harburg

Tageswohnungseinbruch

In der Max - Schmeling - Straße kam es am Dienstag (6.10.2020) zu einem Tageswohnungseinbruch. Gegen 19:45 Uhr betraten zwei Unbekannte das Grundstück und klingelten zunächst an der Haustür. Da niemand öffnete, gingen sie auf die Rückseite des Einfamilienhauses und hebelten dort eine Terrassentür auf. Als die Diebe gerade dabei waren, sich im Haus umzusehen, kehrten die Bewohner zurück. Die Täter flüchteten durch ein Fenster. Ob sie vorher noch Beute machten, ist noch unklar.

Winsen - Werkzeuge aus Transportern gestohlen

An der Straße Gehrdener Deich machten sich Diebe in der Nacht zu Dienstag (6.10.2020), in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr, an zwei auf einem Hotelparkplatz abgestellten Transportern zu schaffen. Die Täter brachen die Schlösser eines Renault Master und eines Mercedes Vito auf und gelangten so an die Ladeflächen. Sie erbeuteten diverse Werkzeuge und Maschinen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Buchholz - Nach Entlassung aus Polizeigewahrsam erneut randaliert

Ein 23-jähriger Mann fand sich nach mehreren Straftaten innerhalb von 24 Stunden zweimal im Polizeigewahrsam wieder.

Der Hamburger war am Montagabend in Gewahrsam genommen worden, nachdem er im Bereich des Bahnhofes stark alkoholisiert und randalierend aufgefallen war. Da die Beamten bei ihm auch Reste von Marihuana fanden, wurde neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung auch ein Verfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet.

Am Dienstagmorgen durfte er die Ausnüchterungszelle verlassen. Gegen 10:00 Uhr wurde er erneut in Gewahrsam genommen. Der Mann hat er in der Innenstadt gegen Schaufensterscheiben getreten und einen Mülleimer beschädigt. Bei seiner erneuten Ingewahrsamnahme hatte er einen Atemalkoholwert von rund 2,8 Promille. Eine Richterin ordnete nach persönlicher Anhörung des Mannes die Fortdauer der Ingewahrsamnahme des 23-Jährigen bis in den Dienstagnachmittag an.

Winsen/Pattensen - Sachbeschädigung beim Kindergarten

Auf dem Außengelände des Kindergartens an der Straße Rehkamp haben Unbekannte vor einigen Tagen an einem Klettergerüst einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht. Die Täter zerschnitten diverse Taue an dem Gerüst und machten es so unbrauchbar.

Zeugen, denen in der Zeit zwischen Freitag (2.10.2020), 15:00 Uhr und Dienstag (6.10.2020), 12:30 Uhr verdächtige Personen auf dem Gelände aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - Vorfahrt missachtet

Auf der Steinbecker Straße kam es am Dienstag (6.10.2020), gegen 9:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Frau wollte mit ihrem Skoda vom Steinbecker Mühlenweg nach links in die Steinbecker Straße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den von links kommenden Mercedes einer 66-jährigen Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der Mercedes in die Gegenfahrspur gedrückt und kollidierte dort mit dem VW einer 36-Jährigen. Die Fahrerinnen des Mercedes und des VW wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 9000 EUR.

