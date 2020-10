Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++ Vandalismus in Sporthalle +++ Randalierer im Penny-Markt +++ Feuer in Zahnarztpraxis +++ Vollbrand eines Pkw +++ Trunkenheitsfahrten +++

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz - Vandalismus in Sporthalle im Schulzentrum 1

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es im Schulzentrum 1 in Buchholz zu Sachbeschädigungen. Unbekannte gelangten hier durch eine defekte Tür in die Sporthalle. Im Bereich des Neubaus beschädigten sie Fliesen, nutzen die Sportgeräte und hinterließen diversen Müll. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ein. Wer Zeuge des oben aufgeführten Sachverhaltes ist, melde sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0.

+++ Buchholz - Randalierer im Penny-Markt +++

Am Freitagabend randaliert ein 32-Jähriger im Penny-Markt in Buchholz. Hierbei schlägt der Randalierer mehrmals auf Mitarbeiter des Marktes ein sowie einem mit einer PET-Flasche auf den Kopf. In der Folge wird der er von den Mitarbeitern zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Gegen den Randalierer wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

+++ Winsen OT Lumühlen - Feuer in Zahnarztpraxis +++

Um 23:31 Uhr hörte eine Fußgängerin in der Bäckerstraße in Lumühlen am Freitagabend einen Knall und sah Flammen aus dem Dach der dortigen Zahnarztpraxis schlagen. Sie wählte sofort den Notruf. Feuerwehrkräfte aus Salzhausen, Gödenstorf / Oelstorf und Garstedt waren schnell vor Ort und gingen gegen die Flammen vor. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der Schaden wird auf circa 80.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Winsen OT Drage - Verbotener E-Roller +++

Auf der Winsener Straße in Drage war ein 35-Jähriger am Samstagnachmittag mit seinem E-Roller unterwegs. Weil dieses sogenannte "Elektrokleinstfahrzeug" nicht mit dem erforderlichen Versicherungskennzeichen ausgerüstet war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. E-Roller gelten als Kraftfahrzeuge und für diese muss eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.

+++ BAB 39 - Vollbrand eines Pkw auf der BAB 39 in Höhe Bardowick +++

Am Freitag, gegen 19:40 Uhr, wird auf der BAB 39, Richtungsfahrbahn Lüneburg, zwischen den Anschlussstellen Handorf und Lüneburg Nord ein brennender Pkw gemeldet. Der Pkw stand in kürzester Zeit im Vollbrand und wurde durch austretender Kraftstoff zusätzlich angeheizt. Für die Löscharbeiten, die Bergung des Pkw und die Beseitigung des Löschschaums musste die BAB 39 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Am Pkw entstand Totalschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

+++ BAB 39 - Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Falschfahrers +++

Am Samstag, gegen 04:40 Uhr, wurde auf der BAB 39 ein Falschfahrer gemeldet. Dieser sollte, mit seinem Kleinwagen, auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in Rtg. Lüneburg fahren. Ein entgegenkommender 42-jähriger aus Lüneburg musste dem, mittig auf der Fahrbahn fahrenden, Falschfahrer ausweichen und landete daraufhin im rechtsseitigen Graben. Der Falschfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Trotz sofortiger Fahndung konnte er nicht mehr festgestellt werden. Am Pkw des Lüneburgers entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04171-796215 mit der Autobahnpolizei in Winsen in Verbindung zu setzen.

+++ Seevetal OT Meckelfeld - Trunkenheitsfahrt +++

Am frühen Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde ein Pkw der Marke VW in Seevetal OT Meckelfeld durch Polizeibeamte kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen. Den 47-jährigen Buxtehuder erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

+++ Seevetal OT Meckelfeld - Trunkenheitsfahrt +++

Am frühen Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Seevetal einen 18-Jährigen Seevetaler mit seinem Pkw der Marke VW. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahranfänger einen Wert von 0,24 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

+++ Einbrüche im LK Harburg +++

Am Samstag zwischen 17 und 23 Uhr kam es im Osterkamp in Winsen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte hebelten hier ein Fenster auf, betreten das Haus und entwenden Diebesgut. Im Anschluss flüchten sie in unbekannte Richtung.

Am Freitagabend von 20 bis 21 Uhr kam es im Lönsweg in Neu Wulmstorf zu einem Einbruch in ein Endreihenhaus. Unbekannte hebelten hier die Kellertür auf und durchsuchten das Haus. Vermutlich konnten die Täter hier kein Diebesgut erbeuten.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285-0 zu melden.

