POL-WL: Zusammenstoß im Überholvorgang ++ Neu Wulmstorf und Rosengarten - Werkzeugdiebstähle

Zusammenstoß im Überholvorgang

Auf der Kreisstraße 10 (Marxener Straße), zwischen Marxen und Ramelsloh, kam es gestern (30.9.2020) zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Frau, die mit einem Opel auf der Kreisstraße unterwegs war, wollte den vor ihr fahrenden Hyundai einer 52-Jährigen überholen. Als sie ausscherte, bog der Hyundai nach links in Richtung eines Feldwegs ab. Es kam zum Zusammenstoß. Die 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 23.000 EUR.

Neu Wulmstorf und Rosengarten - Werkzeugdiebstähle

Auf einem Parkplatz an der Straße Zum Tannenhof haben Diebe in der Nacht zu Mittwoch (30.9.2020) das Schloss eines Peugeot Expert aufgebrochen und so die Hecktür entriegelt. Von der Ladefläche entwendeten die Täter diverse Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8000 EUR.

In Rosengarten traf es in derselben Nacht einen Opel Movano, der am Stieglitzweg geparkt war. Auch hier brachen die Täter die Hecktür auf und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Der Schaden in diesem Fall wird auf rund 2500 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

