Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen ++ Seevetal/Maschen - Unfall beim Überholen ++ Buchholz - Pedelec gestohlen

Buchholz (ots)

Beim Abbiegen Radfahrerin übersehen

Auf der Bendestorfer Straße kam es am Donnerstag (01.10.2020) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Jugendliche war gegen 17 Uhr auf dem Geh- und Radweg in Richtung Bendestorf unterwegs, als ein 62-jähriger Mann, der in gleicher Richtung fuhr, nach rechts in den Diek Albers Weg abbiegen wollte. Dabei hatte er offenbar die neben ihm befindliche Radfahrerin übersehen. Die 17-Jährige fiel über die Motorhaube des Wagens auf die Straße und verletzte sich. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Seevetal/Maschen - Unfall beim Überholen

Eine 57-jährige Frau war am Donnerstag mit ihrem Skoda auf der Winsener Straße, in Fahrtrichtung Maschen, unterwegs. Gegen 13.30 Uhr wollte sie einen vor ihr fahrenden Traktor überholen und scherte aus. Dabei hatte sie offenbar übersehen, dass sich neben ihr ein Lkw mit Anhänger bereits im Überholvorgang befand. Es kam zum Zusammenstoß aller drei Fahrzeuge. Der Skoda der 57-Jährigen kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb auf einem Acker stehen. Die Fahrerin verletzte sich leicht, die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro.

Buchholz - Pedelec gestohlen

Ein schwarzes Pedelec der Marke Prophete ist am Dienstag (29.09.2020) aus dem Fahrradstand beim Bahnhof (Lindenstraße) entwendet worden. Die Geschädigte hatte ihr Rad gegen 14.00 Uhr dort angeschlossen. Als sie um 19.30 Uhr zurückkehrte, war das Rad nicht mehr da. Der Schaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell