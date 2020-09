Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Trunkenheitsfahrt ++ Tostedt und Buchholz - Tageswohnungseinbrüche

Marschacht (ots)

Trunkenheitsfahrt

Heute (30.9.2020), gegen 1:00 Uhr, überprüften Beamte der Polizei Winsen einen 52-Jährigen, der mit seinem VW auf der Elbuferstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle machten sie auch einen Atemalkoholtest mit dem Mann. Hierbei erreichte der 52-Jährige einen Wert von 1,76 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes beschlagnahmten die Beamten.

Tostedt und Buchholz - Tageswohnungseinbrüche

Am Dienstag (29.9.2020), in der Zeit zwischen 9:10 Uhr und 9:30 Uhr, drangen Diebe in Tostedt in ein Einfamilienhaus an der Straße am Erdbeerfeld ein. Die Täter hatten dafür ein Fenster komplett aus der Verankerung gehebelt und waren so in das Wohnzimmer gelangt. In aller Kürze durchsuchten Sie das gesamte Haus. Hierbei erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Täter konnten das Haus unbemerkt wieder verlassen

Auch in Buchholz waren Diebe am Dienstag aktiv. Hier traf es ein Einfamilienhaus in der Straße Sanderfeld. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 7:25 Uhr und 12:40 Uhr. Die Täter hebelten einen auf Kipp stehendes Fenster auf und durchsuchten anschließend das Haus. Was sie dabei erbeuteten, ist noch unklar.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

