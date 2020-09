POL-WL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 213 ++ Stelle - Erneut Katalysator gestohlen ++ Neu Wulmstorf - Batterien und Reifen gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 213

Am Montagabend (28.9.2020), gegen 22:15 Uhr, kam es auf der L 213, zwischen Helmstorf und Harmstorf, zu einem Frontalzusammenstoß. Nach ersten Erkenntnissen war die 29-jährige Fahrerin eines Skoda mit ihrem Wagen von Helmstorf in Richtung Harmstorf unterwegs und geriet aus noch unklarer Ursache in einer Kurve in die Gegenfahrspur. Dort kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Renault einer 60-jährigen Frau.

Bei dem Zusammenstoß wurden die Renault-Fahrerin und ihr 62-jähriger Ehemann schwer verletzt. Die ebenfalls im Fahrzeug befindliche 28-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die 29-jährige Skoda-Fahrerin verletzte sich leicht. Sie und ihr mit in dem Fahrzeug befindlicher Säugling kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Insgesamt waren vier Rettungswagen und ein Notarzt sowie die Feuerwehr aus Harmstorf an den Rettungsarbeiten beteiligt. Die L 213 war für rund zwei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf rund 23.000 EUR geschätzt.

Stelle - Erneut Katalysator gestohlen

Auf dem Park & Ride Parkplatz am Penellweg haben Unbekannte erneut einen Katalysator von einem geparkten Auto abmontiert. Am Montag (28.9.2020), in der Zeit zwischen 5:45 Uhr und 16:00 Uhr, schnitten die Täter das Bauteil aus der Abgasanlage eines Opel Astra heraus. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Neu Wulmstorf - Batterien und Reifen gestohlen

In der Zeit zwischen Freitagabend (25.9.2020) und Montagvormittag haben Diebe den Betriebshof eines Kfz-Handels an der Wulmstorfer Straße betreten. Von dem umzäunten Gelände entwendeten die Täter diverse Fahrzeugbatterien sowie dort gelagerte Reifen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 6000 Euro.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Verladetätigkeiten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 040 33441990 bei der Polizei in Neu Wulmstorf zu melden.

