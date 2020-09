Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Scheiben an Parkhaus beschädigt

Buchholz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (25.09.2020) und Sonntag haben Unbekannte am Parkhaus an der Rütgersstraße mehrere Fensterscheiben beschädigt.

Im 1. und 3. Obergeschoss hatten die Täter mehrfach mit einem Gegenstand gegen die Scheiben geschlagen. der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz unter der Telefonnummer 04181 2850 entgegen.

