POL-WL: Einbruch in Kindergarten

Winsen/Tönnhausen (ots)

Der Kindergarten an der Straße Kuhhagen ist in der Zeit zwischen Mittwoch (23.09.2020), 16 Uhr und Donnerstag, 07 Uhr, von Dieben heimgesucht worden. Die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Sie brachen einen Tresorwürfel aus der Verankerung und machten sich damit aus dem Staub. Neben Bargeld erbeuteten die Täter auch ein Laptop.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kindergartens aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

