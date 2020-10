POL-WL: Diebe suchten nach unverschlossenen Autos ++ Seevetal/Maschen - Mann springt vor Streifenwagen ++ Seevetal/Maschen - Zusammenstoß beim Einbiegen ++ Seevetal/Meckelfeld - Pkw gestohlen

Polizeiinspektion Harburg

Diebe suchten nach unverschlossenen Autos

Am Montag (5.10.2020), gegen 4:30 Uhr, bemerkte eine Anwohnerin der Elbuferstraße zufällig, wie sich ein Unbekannter in ihren unverschlossen vor dem Haus abgestellten Pkw setzte. Als die Frau auf ihren Wagen zuging, flüchtete der vermeintliche Dieb. Beute machte er keine.

Fast zur selben Zeit wurden Anwohner der nur rund 200 Meter entfernten Straße Achterhagen durch das Gebell ihres Hundes geweckt. Als sie vor das Haus schauten, entdeckten sie zwei Personen, die am bereits geöffneten Pkw auf dem Grundstück standen. Auch der Wagen war am Abend nicht verschlossen worden. Die Unbekannten flüchteten in die Dunkelheit.

Möglicherweise war eine Gruppe von mehreren Tätern in der Nacht unterwegs, um zielgerichtet nach unverschlossen abgestellten Pkw zu suchen. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Maschen - Mann springt vor Streifenwagen

Am Montag, gegen 15:30 Uhr, verließen zwei Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn die Dienststelle, um zu einem dringenden Einsatz nach Meckelfeld zu fahren. in der Schulstraße sprang plötzlich ein 45-jähriger Mann vor den ersten Streifenwagen, so dass die Beamten nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Mann vermeiden konnten. Der Mann blieb zunächst auf der Fahrbahn stehen und beleidigte die Polizisten durch Zeigen seines ausgestreckten Mittelfingers. Auch die zweite Streifenwagenbesatzung, die Sekunden später an dem Mann vorbeifuhr, wurde durch ihn in gleicher Weise beleidigt.

Der 45-Jährige konnte durch weitere Beamte wenig später angetroffen werden. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte und bedrohte er auch diese Polizisten. Aufgrund seines psychischen Gesamtzustandes wurde ein Arzt hinzugezogen. Dieser ordnete die zwangsweise Unterbringung des 45-Jährigen in einer psychiatrischen Klinik an.

Seevetal/Maschen - Zusammenstoß beim Einbiegen

Auf der Straße Unner de Bult kam es am Montag, gegen 13:10 Uhr, an der Einmündung Alter Postweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau missachtete nach ersten Erkenntnissen beim Einbiegen mit ihrem Volvo die Vorfahrt eines 84-jährigen Mannes, der mit seinem Opel auf der Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 84-Jährige leicht verletzt. Die beiden Pkw mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 EUR.

Seevetal/Meckelfeld - Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen Montag (5.10.2020), 3:30 Uhr und heute, 6:00 Uhr, kam es an der Bürgermeister-Heitmann-Straße zu einem Pkw-Diebstahl. Ein schwarzer BMW 525D XDrive, der am Fahrbahnrand geparkt stand, ist von den Tätern auf unbekannte Weise entwendet worden. Der Wert des Fahrzeugs liegt bei rund 24.000 EUR. Das Kennzeichen des Wagens lautet WL-IA 1. Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen.

