Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Rosengarten/Nenndorf (ots)

In der Straße Ginsterstieg machten sich Diebe von Mittwoch auf Donnerstag (08.10.2020) an einem Mercedes Vito zu schaffen. In der Zeit zwischen 16.30 und 05.30 Uhr hebelten sie die Hecktür des Fahrzeugs auf und stahlen mehrere Werkzeuge von der Ladefläche. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, denen in der Sackgasse verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

