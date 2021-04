Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb wird renitent

Ein Jugendlicher versuchte am Mittwoch in Ulm zu flüchten.

Ulm (ots)

Zeugen beobachteten den 17-Jährigen gegen 21.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft am Albert-Einstein-Platz. Er steckte sich eine Flasche Whiskey in die Unterhose und wollte das Geschäft verlassen. Ein Zeuge hielt den Ladendieb auf. In einem Büro des Geschäftes wurde der Jugendliche zunehmend aggressiver und versuchte zu flüchten. Weitere Zeugen konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die brachte ihn auf ein Polizeirevier wo er von einem Erziehungsberechtigten abgeholt wurde.

