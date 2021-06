Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Lautes Motorrad

Freiburg (ots)

Am späten Montagabend, 21.06.2021, waren Polizeibeamte an einer Kontrollstelle zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in Winden beschäftigt, als sich ein sehr lautes Motorrad näherte. Der Motorradfahrer ignorierte die Anhalteanweisungen des Polizeibeamten und fuhr weiter, was an sich schon ein Verstoß ist, für den der Bußgeldkatalog ein hohes Bußgeld vorsieht.

Um die Gefahren für andere und den Motorradfahrer selbst gering zu halten, wurde von einer risikoreichen Verfolgungsfahrt abgesehen. Die Ermittler konnten das Motorrad und dessen Abstellort dennoch zeitnah ermitteln und stellten bei der Überprüfung Verstöße gegen die Ausrüstungsvorschriften, insbesondere mit Blick auf Emissionswerte fest.

Den Verantwortlichen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen gleich mehrerer Tatbestände.

WKI/rb

