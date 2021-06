Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nachträglich wurde bei der Polizei eine Unfallflucht angezeigt. Am Mittwoch, 16.06.2021, zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr, stand ein silberner Pkw, Subaru Forester, auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße. Durch ein anderes Fahrzeug wurde der Subaru vorne rechts beschädigt. Der Benutzer des anderen Fahrzeugs entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Subaru beträgt etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Telefon 07673 8890-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

