Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach

Todtnau: Zweiradkontrolle im Schwarzwald

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei führte am Sonntagnachmittag, 20.06.2021, auf der Bundesstraße 317, bei Fahl, eine allgemeine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Zweirad durch. Insgesamt konnte die Verkehrspolizei 16 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Gemessen wurde in einem 70 Stundenkilometerbereich außerhalb geschlossener Ortschaften. Drei Motorradfahrer sowie zwei Pkw-Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie nun mit einem Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro + Gebühren zu rechnen haben. Spitzenreiter waren ein Motorradfahrer sowie ein Pkw-Fahrer, welche mit 119 Stundenkilometer gemessen wurden. Sieben weitere Motorradfahrer haben sich jeweils einen Punkt in Flensburg sowie ein Bußgeld zwischen 120 und 70 Euro eingefahren. Ein Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro durften vier weitere Motorradfahrer bezahlen. Zudem stellten die Polizisten noch einen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie einen Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung fest.

