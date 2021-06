Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen/ OT Bachheim - Unwetter löst Großeinsatz für Rettungskräfte aus

Freiburg (ots)

Am Montagabend den 21.06.21, gg, 19:00 Uhr kam es im Bereich Bachheim aufgrund eines Unwetters zu heftigen Regen und Hagelschauern, die zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führten.

Im Ortsteil Bachheim hatte es aufgrund eines Unwetter stark geregnet und gehagelt. Hierdurch kam es an einem Bahndamm zu einem Hangrutsch und in der Ortsmitte von Bachheim zu Wasseransammlungen. Durch den Hangrutsch wurde eine Fahrbahnseite der Ortsdurchgangsstraße zugeschüttet Weiterhin war durch den Hagel und den damit verbundenen Wasserstauungen, die Straße im Ort bis zum Abend nicht mehr befahrbar. Die Feuerwehr und der Bauhof Löffingen öffneten die verstopften Regenabflüsse am Fahrbahnrand, so dass das Wasser abfließen konnte. Gegen 22:00 Uhr waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Straße war wieder befahrbar.

Es wurde glücklicher Weise niemand verletzt, ob es zu Sachschäden kam, ist bislang noch nicht geklärt.

