Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen - Kurioser Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Straße Am Sportfeld wurde in der Nacht zum Freitag, den 18.06.2021, an einem geparkten Pkw der Katalysator ausgebaut und entwendet. Der Wert liegt bei ca. 700 EUR. Eine Zeugin hatte gegen 01:30 Uhr Geräusche gehört, konnte diese aber nicht zuordnen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmendingen, Tel.: 07641-582-0 zu melden.

