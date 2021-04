Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorrad übersehen - Einbruch in Wohnhaus - Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Einbruch in Wohnhaus

An einem Wohnhaus in der Brunnenhaldestraße hebelte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 13 Uhr und 21 Uhr die Wohnungstüre auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Er öffnete Schränke und durchwühlte diese. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Schlosserstraße/Binsengasse übersah ein 59-jähriger Skoda-Lenker am Dienstagabend gegen 20.20 Uhr einen 14-jährigen Jungen, der mit seinem E-Scooter ebenfalls im Kreisverkehr fuhr und kollidierte mit diesem. Der Junge stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Kundenparkplatz in der Straße An der Jagst beschädigte eine 65-jährige Mazda-Lenkerin am Dienstag gegen 17.10 Uhr beim rückwärts ausparken den Pkw einer gerade vorbeifahrenden 61-jährigen Toyota-Lenkerin. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Klein-Lkw rollt gegen Sattelzug

An der Tankstelle der Rastanlage Ellwanger Berge stieg der 22-jährige Lenker eines Klein-Lkw am Dienstag gegen 13.50 Uhr aus, um zu tanken. Das nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesicherte Fahrzeug machte sich selbständig und rollte rückwärts seitlich in einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Motorrad übersehen

Am Dienstag um 15 Uhr wollte ein 77-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz von der Weilerstraße nach links in die Straße In der Laube abbiegen. Hierbei kollidierte der PKW mit einem entgegenkommenden Honda-Motorrad einer 17-jährigen Fahrerin. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

