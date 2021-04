Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Rudersberg: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 6:40 Uhr wollte ein 22 Jahre alter Skoda-Fahrer von der Heilbronner Straße in die Brühlstraße einfahren. Dabei übersah er, dass von links ein 34-Jähriger in einem BMV heranfuhr. Vermutlich aufgrund zu hoher Anfahrgeschwindigkeit streifte der Skoda beim Linksabbiegen den Randstein und kollidierte in der Folge mit dem Heck des BMWs. Keines der beiden Fahrzeuge war noch fahrbereit. Der 34-jährige BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 11.000 Euro.

Kernen im Remstal: Auffahrunfall

Kurz vor 11:30 Uhr wartete eine 32 Jahre alte Opel-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug am Fußgängerüberweg zum Kreisverkehr Waiblinger Straße/ Fellbacher Straße. Ein nachfolgender 23 Jahre alter Peugeot-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den Opel auf. Dabei wurde die Fahrerin des Opel leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden.

Weinstadt: Gartenmauer und Verkehrsschilder beschädigt

Ein Vandale beschädigte am Montagabend zwischen 21 Uhr und 22 Uhr einen Gartenzaun sowie eine Gartenmauer in der Bebionstraße. Außerdem warf er mehrere Straßenschilder um, wodurch er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro verursachte. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

