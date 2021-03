Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Baumaschinen gestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Von der Baustelle eines Garten- u. Landschaftsbaubetriebes in Bückeburg, Weinberg, ist in der Zeit von Montag bis Donnerstag eine 300 kg schwere Rüttelplatte von der Firma BOMAG entwendet worden. Die schwarz/gelbe Maschine war nach Angaben der geschädigten Firma mit einer Kette gesichert und stand auf einem Radlader.

Am Donnerstag wurde der Diebstahl von einem Verantwortlichen bemerkt. Die ein Jahr alte Maschine hat einen Wert von ca. 6.000 Euro.

Bereits am Montag hatten Täter eine durch Bauzäune gesicherte Baustelle an der Scheier Straße in Bückeburg betreten und einen nicht verschlossenen Baucontainer geöffnet. Hieraus entwendeten die Straftäter zwei Radiogeräte, Winkelschleifer, Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. Die Schadenshöhe beläuft sich hier auf mindestens 750 Euro.

