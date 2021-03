Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

Bereits in der Zeit vom Sonntag, den 07.03.21, 22.00 Uhr, bis Montag, 08.03.21, 11.00 Uhr, kam es in Stadthagen, Schulstraße Höhe Nr. 13, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein in einer Parkbucht abgestellter schwarzer Pkw Toyota Corolla, wurde von einem bisher unbekannten Fahrzeug hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unteer Tel. 05721 / 40040, beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

