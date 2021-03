Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ausrutscher beim Ausparken - mit Sachschaden

Rodenberg (ots)

(He.) Ein 86-jähriger Fahrzeugführer, aus der Samtgemeinde Rodenberg, wollte mit seinem PKW aus einer Parklücke, auf der Langen Straße in Rodenberg, herausfahren. Als er das Lenkrad einschlug rutschte er von der Kupplung, das Fahrzeug fuhr weiter und beschädigt vier geparkte PKW. An allen 5 Fahrzeugen entstand Sachschaden, eine geschätzte Gesamtschadenshöhe von ca. 15000 Euro entstand, ein PKW musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr selbstständig Fahren konnte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell