Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Aufbruch eines Verkaufsanhängers mit Täterermittlung

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 27.06.2020, gegen 22:40 Uhr ereignete sich in der Steinstraße, Pirmasens der Aufbruch eines Verkaufsanhängers für Gemüse. Ein 65-jähriger Mann aus Pirmasens ertappte einen ihm unbekannten Mann dabei, wie dieser gerade den Verkaufsanhänger aufgebrochen hatte, woraufhin der Mann flüchtete. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde ein 23-jähriger Mann aus Pirmasens in der Nähe des Tatortes festgestellt, auf welchen die Beschreibung des Zeugen zutraf. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Verkaufsanhänger nichts entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

