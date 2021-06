Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim - Körperverletzung mit Schraubendreher

Freiburg (ots)

Am Montagabend, den 21.06.2021, gegen 19:40 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Schraubendreher einer Frau in den Oberarm gestochen haben soll. Diese musste im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt werden. Da der Tatverdächtige sich nicht beruhigen ließ und zusätzlich noch die die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte und bedrohte wurde dieser in Gewahrsam genommen.

