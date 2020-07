Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeibeamter auf dem Weg zur Arbeit beobachtet Einbruchsversuch: Kollegen nehmen Tatverdächtigen vorläufig fest

Mönchengladbach (ots)

Ein Polizeibeamter, der am Dienstag, 14. Juli, gegen 6 Uhr auf dem Weg zu seiner Dienststelle war, hat in Eicken auf der Alsstraße einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mit einem Schraubendreher an einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses hebelte. Der Tatverdächtige flüchtete. Der Zeuge verfolgte ihn, alarmierte die Leitstelle und übermittelte ständig den Standort. So konnten Kollegen des Streifendienstes den Beschuldigten vorläufig festnehmen.

Sie brachten den 49-jährigen Mann ins Polizeigewahrsam und schrieben eine Anzeige. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte in Absprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen. Den Mann erwartet nun aber ein Verfahren wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls. (ds)

