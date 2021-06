Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Schlägerei - zwei Verletzte gefunden

Der Polizei wurde am Samstag, 19.06.2021, gegen 21.30 Uhr, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Basler Straße / Jacob-Burckhardt-Straße gemeldet. Vor Ort konnte nur noch ein 38-jähriger Mann angetroffen werden. Dieser wurde wohl durch Schläge von mehreren Personen derart verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen weiteren 31-jährigen Mann feststellen, welcher sichtbare Kopfverletzungen hatte. Der 31-Jährige war deutlich alkoholisiert, aggressiv und außerordentlich unkooperativ. Schlussendlich wurde der 31-Jährige vom Rettungsdienst auch in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach weiteren Tatbeteiligten verlief erfolglos. Der Hintergrund der Schlägerei ist der Polizei noch gänzlich unbekannt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen hat die Ermittlungen aufgenommen.

